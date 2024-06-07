موعد أذان المغرب في أول أيام ذي الحجة.. «اعرف هتصوم لحد أمتى»

ينتظر الكثي ون العشر الأوائل من ذي الحجة للإكثار من العبادات التي ترفع من مكانتهم عند الله، إذ أن تلك الأيام المباركة لها مكانة ومنزل كبيرة في قلوبهم، ومن أبرز تلك العبادات التي يحرص المسلمون عليها الصيام أول 9 أيام من شهر ذي الحجة المبارك، ما يجعلهم يرغبون في معرفة موعد أذان المغرب في أول أيام ذي الحجة.

ويختلف موعد أذان المغرب في أول أيام ذي الحجة من محافظة لأخرى حسب فرق التوقيت، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد أذان المغرب اليوم في كافة محافظات، وفق الهيئة العامة للمساحة، كالتالي:

موعد أذان المغرب في أول أيام ذي الحجة

ويأتي موعد أذان المغرب في أول أيام ذي الحجة في المحافظات، كالتالي:

- موعد أذان المغرب في القاهرة: الساعة 7:55 مساء.

موعد أذان المغرب في الجيزة: الساعة 7:55 مساء.

- موعد أذان المغرب في العاصمة الإدارية الجديدة: الساعة 7:53 مساء.

- موعد أذان المغرب في أسوان: الساعة 7:35 مساء.

- موعد أذان المغرب في الأقصر: الساعة 7:39 مساء.

- موعد أذان المغرب في الإسكندرية: الساعة 8:03 مساء.

موعد أذان المغرب في سفاجا: 7:36 مساء.

- موعد أذان المغرب في مطروح: الساعة 8:14 مساء.

- موعد أذان المغرب في الفيوم: الساعة 7:55 مساء.

- موعد أذان المغرب في العلمين: الساعة 8:06 مساء.

- موعد أذان المغرب في مرسى علم: الساعة 7:29 مساء.

- موعد أذان المغرب في بورسعيد: الساعة 7:53 مساء.

- موعد أذان المغرب في المنصورة: الساعة 7:57 مساء.

- موعد أذان المغرب في الزقازيق: الساعة 7:55 مساء.

- موعد أذان المغرب في بني سويف: الساعة 7:53 مساء.

- موعد أذان المغرب في المنيا: الساعة 7:52 مساء.

- موعد أذان المغرب في أسيوط: الساعة 7:48 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في سوهاج: الساعة 7:45 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في قنا: الساعة 12:48 مساء.