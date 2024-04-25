مواقيت الصلاة في المنوفية حسب التوقيت الصيفي

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي، إذ من المقرر تقديم الوقت لمدة 60 دقيقة كاملة، وينعكس هذا التغيير المحدد له في آخر جمعة من أبريل كل عام، على مواقيت الصلاة في المنوفية بداية من الغد، ولأداء الصلوات الخمس المفروضة في مواعيدها المحددة يجب معرفة المواقيت الجديد.

مواقيت الصلاة في المنوفية

كشفت الهيئة العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في المنوفية بداية من غدا الجمعة بالتزامن مع تغير تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة في الثانية عشر ليلا، على سبيل المثال يبدأ شروق الشمس في الساعة 6:18 صباحا بدلا من الساعة 5:18 صباحا.

مواقيت الصلاة في المنوفية غدا

موعد أذان الفجر في المنوفية حسب التوقيت الصيفي سيكون في تمام الساعة 4:44 صباحا.

موعد أذان الظهر في المنوفية حسب التوقيت الصيفي سيكون في تمام الساعة 12:54 ظهرا.

موعد أذان العصر في المنوفية حسب التوقيت الصيفي سيكون في تمام الساعة 4:30 مساء.

موعد أذان المغرب في المنوفية حسب التوقيت الصيفي سيكون في تمام الساعة 7:30 مساء.

موعد أذان العشاء في المنوفية حسب التوقيت الصيفي سيكون في تمام الساعة 8:53 مساء.