مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي 2024.. إليك التفاصيل حسب كل مدينة

ساعات قليلة ويطبق التوقيت الصيفي 2024، بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ومع هذا الإجراء تتغير المواعيد ومواقيت الصلاة من مكان لآخر على مستوى محافظات الجمهورية، لذا نستعرض خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي 2024، وفقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية حسب التوقيت المحلي لكل مدينة.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي في القاهرة

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي في القاهرة: 2024-04-26، الفجر الساعة 4:43 ص، الشروق الساعة 6:17 ص، الظهر الساعة 12:53 م، العصر الساعة 4:29 م، المغرب الساعة 7:29م، العشاء 8:52 م.

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإدارية الجديدة: 2024-04-26، الفجر 4:42 ص، الشروق 6:15 ص، الظهر 12:50 م، العصر 4:27 م، المغرب 7:27 م، العشاء 8:50 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بالوجه البحري

مواقيت الصلاة بالأسكندرية: 2024-04-26، الفجر 4:46 ص، الشروق 6:20 ص، الظهر 12:58 م، العصر 4:36 م، المغرب 7:36 م، العشاء 9:0 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بطنطا: 2024-04-26، الفجر 4:43 ص، الشروق 6:17 ص، الظهر 12:54 م، العصر 4:31 م، المغرب 7:31 م، العشاء 8:55 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بالمنصورة: 2024-04-26، الفجر 4:40 ص، الشروق 6:15 ص، الظهر 12:52 م، العصر 4:30 م، المغرب 7:30 م، العشاء 8:54 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بالزقازيق: 2024-04-26، الفجر 4:41 ص، الشروق 6:15 ص، الظهر 12:52 م، العصر 4:29 م، المغرب 7:29 م، العشاء 8:53 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بالوجه القبلي

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بأسيوط: 2024-04-26، الفجر 4:51 ص، الشروق 6:21 ص، الظهر 12:53 م، العصر 4:25 م، المغرب 7:26 م، العشاء 8:46 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بسوهاج: 2024-04-26، الفجر 4:50 ص، الشروق 6:20 ص، الظهر 12:51 م، العصر 4:22 م، المغرب 7:23 م، العشاء 8:42 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي ببنى سويف: 2024-04-26، الفجر 4:47 ص، الشروق 6:19 ص، الظهر 12:53 م، العصر 4:29 م، المغرب 7:29 م، العشاء 8:51 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بالمنيا: 2024-04-26، الفجر 4:50 ص، الشروق 6:21 ص، الظهر 12:55 م، العصر 4:28 م، المغرب 7:29 م، العشاء 8:50 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بقنا: 2024-04-26، الفجر 4:47 ص، الشروق 6:16 ص، الظهر 12:47 م، العصر 4:18 م، المغرب 7:18 م، العشاء 8:38 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بأسوان: 2024-04-26، الفجر 4:51 ص، الشروق 6:18 ص، الظهر 12:46 م، العصر 4:13 م، المغرب 7:15 م، العشاء 8:32 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي في مطروح وحلايب

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بمطروح: 2024-04-26، الفجر 4:56 ص، الشروق 6:31 ص، الظهر 1:9 م، العصر 4:47 م، المغرب 7:47 م، العشاء 9:12 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بحلايـب: 2024-04-26، الفجر 4:40 ص، الشروق 6:5 ص، الظهر12:31 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:58 م، العشاء 8:14 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي في سيناء

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بطابا: 2024-04-26، الفجر 4:32 ص، الشروق 6:5 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:16 م، المغرب 7:16 م، العشاء 8:39 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بدهب: 2024-04-26، الفجر 4:34 ص، الشروق 6:6 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:14 م، المغرب 7:14 م، العشاء 8:36 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي ببئر العبد الجديدة: 2024-04-26، الفجر 4:34 ص، الشروق 6:9 ص، الظهر 12:46 م، العصر 4:24 م، المغرب 7:23 م، العشاء 8:48 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بكاترين: 2024-04-26، الفجر 4:37 ص، الشروق 6:8 ص، الظهر 12:42، العصر م4:16 م، المغرب 7:16 م، العشاء 8:38 م.