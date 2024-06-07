«شبيه ويل سميث».. شاب مصري يثير الجدل بهدية مفاجئة للممثل العالمي

تفاجأ الممثل الأمريكي ويل سميث، أثناء تناول الطعام بإحدى فنادق الدول العربية، بشاب مصري يعطيه هدية، ترمز إلى أصالة بلاد النوبة، وتفاعل الملايين حول العالم مع الفيديو، وأطلق البعض على الشاب لقب شبيه ويل سميث.

وعن فيديو شبيه ويل سميث، يظهر الفنان العالمي في أثناء تناوله الطعام، ويقبل عليه أحد العاملين في الفندق مبتسمًا، ويعطيه لفة صغيرة من القماش القطيفة الأزرق، قائلًا له: «اسمح لي أن أقدم لك هدية صغيرة»، ليوافق «سميث» على طلبه، بتركه لطبق الطعام، ليخرج الشاب أسورة فضية اللون من القطيفة، بحسب «سكاي نيوز».

إعجاب كبير بهدية شبيه ويل سميث

أبدى «سميث» إعجابه الشديد بالأسورة، وطلب من الشاب أن يساعده في ارتدائها، مبديا إعجابه بهذه اللفتة اللطيفة، وتحدثا معه وقتًا قصيرًا، ليعرف أن الشاب مصري، من بلاد النوبة، وأن الأسورة ليست عادية، بل تحمل جزءًا من عادات وتقاليد النوبة، قائلًا: «أنا نوبي من جنوب مصر، وهذا السوار يدل على الأصالة».

رد فعل ويل سميث بعد الهدية

نظر «سميث» إلى الكاميرا، التي سجلت ما حدث، وأبدى إعجابه بالهدية وتصرف الشاب المصري، قائلا «رائع وجميل جدا»، وبعدها اقترب أكثر من الكاميرا، ليلوح بيده لإظهار الأسورة، والنقوش المتواجدة عليها، ثم قال: «أحب ذلك».

تفاعل كبير مع الفيديو

تفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو بشكل كبير، حيث أبدى بعضهم إعجابهم بالحديث الذي دار بين «سميث» والشاب المصري، وأيضًا لفتة الهدية والفخر بأصالة بلاد النوبة، ليس فقط ذلك بل أطلق البعض عليه، شبيه ويل سميث.