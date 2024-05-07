بعد كأس الكونكاكاف.. قمة جديدة بين باتشوكا وكلوب أمريكا بدوري المكسيك

يلتقي باتشوكا بنظيره كلوب أمريكا، على ملعب «هيدالجو»، في ذهاب ربع نهائي المرحلة الختامية لبطولة الدوري المكسيكي لكرة القدم «ليجا إم أكس»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6 و16 دقيقة صباح بعد غد الخميس بتوقيت القاهرة.

وكان باتشوكا أطاح بنظيره كلوب أمريكا من نصف نهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، بفوزه في مجموع لقاء الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، ليضرب موعدا مع كولومبوس كرو الأمريكي في المباراة الختامية للمسابقة.

تعادل باتشوكا وأمريكا في ذهاب نصف نهائي الكونكاكاف

وفي مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، التي جمعت بين الفريقين على ملعب «أزتيكا»، تعادل الفريقان إيجابيا بهدف لمثله، وأحرز أهداف اللقاء أليكس زينديجاس لصالح كلوب أمريكا، في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، من أسيست من زميله هنري مارتن، فيما تعادل أندريس ميكولتا لباتشوكا، في الدقيقة 40 من تمريرة عرضية حاسمة من زميله أسامة الإدريسي.

وعلى ملعب «هيدالجو»، خسر كلوب أمريكا أمام باتشوكا بنتيجة 1-2، في لقاء جمع بين الفريقين في 1 مايو الجاري، ليحجز بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف بمجموع لقاءي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.