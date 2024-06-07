تكريم رئيس لجنة أصرت على استكمال الامتحانات رغم وفاة أحد أفرادها في كفر الشيخ

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، المُعلمة إيمان زين العابدين، رئيس لجنة سيدي فتح الإعدادية التي تضم داخلها لجنة للتعليم التجاري، في إطار امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 - 2024، لما بدر من تقدير لمهام عملها وقدسية التكليف المنوط بها.

تكريم رئيس لجنة

وقال وكيل الوزارة، إنّ المُعلمة إيمان زين العابدين، رئيس لجنة سيدي فتح الإعدادية، توفى أحد أفراد أسرتها، ومع ذلك أصرت على استكمال أعمال الامتحانات، بل بادرت برعاية طلابها باللجان، وهو ما يترجم أسمى معاني الفهم للرسالة التربوية للمُعلم.

ختام أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ

وكان 33 ألفًا و40 طالبًا، بالدبلومات الفنية بمحافظة كفر الشيخ، اختتموا الامتحانات للعام 2023 - 2024، في 122 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، أمس الخميس، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، ولم تتلق أي شكاوى، في ظل توفير كافة سُبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.