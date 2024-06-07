اعتماد مستشفيات طنطا الجامعية لتدريب وتأهيل الأطباء العرب

أعلن مجلس إدارة مستشفيات جامعة طنطا، اعتماد مستشفيات الجامعة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الطبية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب وجامعة الدول العربية، اعتمادا مؤسسيا لتدريب وتأهيل الأطباء العرب للحصول على شهادة «البورد العربي» في مختلف التخصصات الإكلينيكة والطبية، على أن يبدا استقبال الأطباء بداية من أكتوبر المقبل، من خلال تخصص الأشعة التشخيصية، ثم تتابع التخصصات الأخرى مستقبلا، وعددها 22 تخصصا.

توفير الإمكانيات البشرية

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن هذا القرار يعكس ما وصلت إليه مستشفيات جامعة طنطا من مستوى متقدم في الإمكانيات البشرية والبنية التحتية والتجهيزات الطبية المتقدمة والتقنية الحديثة.

تطبيق معايير الجودة

وأوضح أن هذا القرار يعكس أيضا مدى تطبيق مستشفيات جامعة طنطا أعلى معايير الجودة في الإدارة وتقديم الخدمة الطبية والتعليم الطبي على المستوى الدولي، حيث يسمح بناء على هذا الاعتماد أن تمنح كلية طب طنطا «البورد العربي» والذي يضاهي «البورد الأوروبي والأمريكي» لكل التخصصات الجراحية والطبية، ويؤدي ذلك إلى زيادة موارد المستشفيات والجامعة المالية، ويساعد بصورة واضحة في تقدمها على مستوى التصنيفات الدولية والاستشهاد العلمي.