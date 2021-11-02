رئيس جامعة طنطا يتفقد أقسام مستشفيات الجراحات الجديد والكلى

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن تطوير المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية يأتي على رأس أولويات الجامعة، بهدف تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى في محافظات الدلتا، ودعم المبادرات الرئاسية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها رئيس جامعة طنطا بمستشفى الجراحات الجديد ومستشفى الكلى والمسالك البولية، اليوم الثلاثاء، رافقه خلالها الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إداراة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور محمد البديوي، مدير المستشفى الرئيسي.

700 سرير و68 غرفة عناية

أوضح رئيس جامعة طنطا أن مستشفى الجراحات الجديد يضم أكثر من 700 سرير، و68 غرفة عناية مركزة، و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى بأحدث كبسولات وأجهزة الشفط والطرد المركزي، بإلإضافة إلى غرف المرضى وغرف الفحص وغرف العيادات الخارجية وغرف العمليات، و21 قاعة تدريس مجهزة للطلبة وقاعات للمحاضرات وقاعات المحاكاة.

أحدث أجهزة الأشعة

وأشار الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إداراة المستشفيات الجامعية بطنطا، إلى أن مستشفى الجراحات يضم أحدث أجهزة أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية ومعمل التحاليل، بالإضافة إلى أجهزة وحدة القسطرة المخية.

وأضاف أن المستشفى يخدم كذلك أقسام الجراحة العامة، وجراحة الجهاز الهضمي وجراحات العظام والعمود الفقري، وجراحات العيون، وجراحات الأنف والأذن، وجراحات التجميل، وجراحات الأوعية الدموية، وجراحات القلب والصدر، وجراحات المخ والأعصاب، والتخدير والعناية المركزة وعلاج الألم.

ترقية 19 عضواً بهيئة التدريس بجامعة طنطا

من ناحية أخرى، وافق مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي، على ترقية 19 عضواً بهيئة التدريس، كما وافق على صرف مكافأة إجادة قدرها 500 جنيه للعاملين بإدارة الجامعة وجميع كلياتها ووحداتها والمدن الجامعية، ومشرفي الأمن والمستشفيات الجامعية، وكذلك المنتدبين المتواجدين على رأس العمل، اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، على أن تتحمل المستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمي العالمي المبالغ المنصرفة خصماً من الحسابات الخاصة بها.

ووافق مجلس جامعة طنطا على صرف 10 أيام لجميع أفراد العمالة غير المنتظمة، وأفراد الأمن المتدربين بأجر يومي، بحد أقصي 250 جنيهاً، خصما من الحسابات الخاصة، وأكد رئيس الجامعة أن تلك المكافأة تأتي في إطار تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة، موضحاً أن الجامعة تكافئ دائما العاملين بها على جهدهم الذي يبذلونه من أجل الارتقاء بالجامعة.