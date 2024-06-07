ميناء دمياط يستقبل 64 ألف طن بضائع من القمح والفول والعدس في 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، استقبال 5 سفن، ومغادرة 8 سفن، في آخر 24 ساعة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30147 طنا تشمل 15059 طن رمل زجاجي و1189 طن ملح و5650 طن أسمنت معبأ و616 طن أسمنت صب و7633 طن بضائع متنوعة.

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64313 طنا تشمل 10835 طن قمح و17093 طن فول و5475 طن ذرة و5328 طن حديد و1754 طن خشب زان و9585 طن خردة و1283 طن عدس و8005 أطنان سكر و155 طن لبن مجفف و4800 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

بلغت حركة الصادر من الحاويات 1078 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 166 في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3106، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 35074 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 197060 طنًا.

غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3553 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وكوم أبوراضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 7286.