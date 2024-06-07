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«صحة الشرقية»: تقديم خدمات حملة «حقك تنظمي» لأكثر من 124 ألف أسرة

كتب:

نظيمة البحرواي
02:57 م | الجمعة 07 يونيو 2024
جانب من الحملة

جانب من الحملة

اختتمت الفرق الطبية في الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، بتقديم الخدمة الطبية لعدد 124484 منتفعة على مستوى المحافظة.

عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 83967 سيدة، حيث قامت فرق المرحلة الثانية أمس الخميس بتقديم الخدمة في يومها الخامس والأخير لعدد 12152 سيدة، وبلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 8252 سيدة، ليصل إجمالي عدد المنتفعات في المرحلة الثانية 69188 سيدة.

خدمات تنظيم الأسرة مجانا

بلغ إجمالي الحاصلات على وسائل 45170 سيدة، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية بالمرحلة الأولى لعدد 55296 منتفعة، وبلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بها 38797 سيدة، هذا بجانب تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا لجميع السيدات المستهدفة، خلال 10 أيام على مرحلتين، بمعدل 5 أيام لكل مرحلة، شملت المرحلة الأولى 10 إدارات صحية بالمحافظة.

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بقلم نظيمة البحرواي