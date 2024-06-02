انطلاق فعاليات حملة «من حقك تنظمي» في كفر الشيخ اليوم

تنطلق، اليوم، فعاليات المرحلة الثانية من حملة «من حقك تنظمي» بمحافظة كفر الشيخ.

انطلاق فعاليات حملة «من حقك تنظمي» في كفر الشيخ

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ محافظة كفر الشيخ تشهد انطلاق فعاليات حملة «من حقك تنظمي» والتي تبدأ من اليوم الأحد 2 يونيو وتستمر حتى 6 يونيو الجاري في إدارات المرحلة الأولى وهي «دسوق، والرياض، وسيدي غازي، وبيلا، ومطوبس، وبلطيم»، بينما تبدأ الحملة من 9 يونيو وحتى 14 يونيو في إدارات المرحلة الثانية وهي «فوه، وكفر الشيخ، وقلين، والحامول، وسيدي سالم»، وذلك لمدة أسبوعين، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالوحدات والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات.

إتاحة خدمات الصحة الإنجابية لجميع السيدات

وأوضح وكيل الوزارة، أنّ حملة «من حقك تنظمي» تأتي تطبيقا لتوصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية، بهدف إتاحة خدمات الصحة الإنجابية لجميع السيدات، والعمل على رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة، لافتا إلى أنّ الحملة ستواصل عملها من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة.