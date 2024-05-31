تقديم الخدمة الطبية لـ55 ألف سيدة ضمن حملة «حقك تنظمي» بالشرقية

اختتمت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمي»، مساء أمس الخميس.

تقديم الخدمة لـ55 ألف امرأة

وأوضحت مديرية الصحة، أنه خلال اليوم الأخير للحملة تم تقديم الخدمة لعدد 11315 منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 6687 سيدة، ليصل بذلك إجمالي المنتفعات 55296 سيدة خلال المرحلة الأولى، وإجمالي الحاصلات على وسائل 38797 سيدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملة «حقك تنظمي» التي يتم تنفيذها خلال الفترة 26 مايو حتى 6 يونيو 2024 على مرحلتين، تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء، بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، مشيرا إلى أنه وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية «CDC»، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر 10 إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

موعد المرحلة الثانية لحملة حقك تنظمي

ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن المرحلة الثانية سيتم تنفيذها اعتبارا من الأحد المقبل، خلال الفترة من 2 إلى 6 يونيو، وذلك في 9 إدارات هي «صان الحجر، أولاد صقر، كفر صقر، ههيا، أبو كبير، فاقوس، الإبراهيمية، أبو حماد، الصالحية الجديدة».