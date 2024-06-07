الموسيقات العسكرية تشارك في فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

شاركت إدارة الموسيقات العسكرية في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الحادية عشر، والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام، بمسرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية.

وخلال المهرجان قدمت الفرق الموسيقية العسكرية عدد من العروض الفنية والمقطوعات الموسيقية الإبداعية التي تعبر عن التراث الوطني والحضاري المصري، كما نفذت العديد من التشكيلات الحركية والإيقاعية الراقية والتي ظهرت في لوحة فنية رسمت مدى التناغم والاحترافية في الأداء.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على إثراء الوعي الثقافي والوطني، من خلال المشاركة في مختلف المحافل المحلية والدولية، بما يعكس الصورة التاريخية للحضارة المصرية وتراثها الفني العريق.