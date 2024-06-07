رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الخارجية»: مصر لن تتوقف عن إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المشينة

القاهرة تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لإقامة الدولة الفلسطينية

كتب:

محمد عزالدين
02:44 م | الجمعة 07 يونيو 2024
علم مصر

علم مصر

أكدت وزارة الخارجية أن مصر لن تتوقف عن إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المشينة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

أوضحت «الخارجية» أن مصر ستعمل جاهدة مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل حماية الحقوق الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ولفتت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل بقصف إسرائيلي متعمد لمدرسة تابعة لـ«أونروا» بمخيم النصيرات ومسيرة بالأعلام في القدس المحتلة تشمل ممارسات عنصرية.

أشارت وزارة الخارجية إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية تتواصل يوما تلو الآخر على مرأى ومسمع من العالم المتحضر.

اقرأ المزيد:

المشرف على متحف عواصم مصر: منف عاصمة أول دولة مركزية قومية في التاريخ

موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر.. «كم يوما إجازة؟»

«التنمية المحلية» في أسبوع.. تسليم مدفن صحي شبرامنت ومتابعة جهود «أيادي مصر»

إشادات صينية بتطور النقل البحري والسكك الحديدية في مصر

تامر عاشور يحتفل بتصدر أغنية «هيجيلي موجوع» الأكثر استماعا في مصر
بقلم محمد عزالدين