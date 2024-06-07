«الخارجية»: مصر لن تتوقف عن إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المشينة

أكدت وزارة الخارجية أن مصر لن تتوقف عن إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المشينة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

أوضحت «الخارجية» أن مصر ستعمل جاهدة مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل حماية الحقوق الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ولفتت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل بقصف إسرائيلي متعمد لمدرسة تابعة لـ«أونروا» بمخيم النصيرات ومسيرة بالأعلام في القدس المحتلة تشمل ممارسات عنصرية.

أشارت وزارة الخارجية إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية تتواصل يوما تلو الآخر على مرأى ومسمع من العالم المتحضر.