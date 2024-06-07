موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر.. «كم يوما إجازة؟»

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2024، وبعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية أمس أن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون اليوم الجمعة الموافق 7 يونيو، يهتم الكثيرون بمعرفة موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر، حتى يتمكنوا من ترتيب وتنظيم أنفسهم على أساس ذلك، خصوصا الراغبين في السفر خلال إجازة عيد الأضحى حتى يستطيعون حجز السفر وإنهاء الإجراءات.

موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر

وبعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد بدء شهر ذي الحجة، يأتي موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر؛ ليكون يوم الأحد الموافق 16 من شهر يوليو الجاري، ويستمر على مدار4 أيام متتالية ليكون آخر يوم به يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو.

كم عدد أيام إجازة عيد الأضحى؟

تبدأ إجازة عيد الأضحى في المصالح الحكومية بدء من يوم وقفة عرفات، والذي يوافق يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو، ليكون جدول إجازات عيد الأضحى كالتالي:

- السبت الموافق 15 يونيو: إجازة وقفة عرفات.

- الأحد الموافق 16 يونيو: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

- الاثنين الموافق 17 يونيو: ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

- الثلاثاء الموافق 18 يونيو: ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

- الأربعاء الموافق 19 يونيو: رابع ايام عيد الأضحى المبارك.

- الخميس الموافق 20 يونيو.

وبهذا يصل عدد أيام الإجازة في عيد الأضحى إلى 6 أيام رسميا، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية، لذلك يحصل الموظفون على عدد 9 أيام إجازة في عيد الأضحى 2024.