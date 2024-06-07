قوات الدفاع الشعبي تنظم تدريبين لإدارة الأزمات والكوارث بالإسكندرية والبحر الأحمر

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعين تدريبين عمليين لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر، من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات والتعامل الأمثل معها بالتعاون والتنسيق بين مديريات المحافظتين والمحافظات المجاورة، وتنفيذ بعض المواقف المخططة والمفاجئة وتدريب العناصر التخصصية وفقاً لما لديها من إمكانيات وخبرات ومعدات وقوة بشرية، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

كما جرى المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين ومعسكر إيواء عاجل للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وتنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوي داخل المحافظات لتوحيد مفهوم وأسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات، وفي نهاية المشروعين جرى تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.

وتنفيذاً لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعي الثقافي والوطني لدى شباب مصر من طلبة الجامعات نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوتين تثقيفيتين بجامعتي دمياط والعريش لإلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به الدولة في مختلف القطاعات والمخاطر والتحديات التي تواجه الشباب.

وخلال الفعاليات ألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية تنفيذ تلك الندوات لتوعية الشباب المصري بحجم التحديات الراهنة وارتباطها بالمتغيرات المستمرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي ختام الندوات جرى تكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورئيسي جامعتي دمياط والعريش ومحافظ شمال سيناء.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية والقومية العملاقة.