سر غريب وراء انجذاب النمل إلى اللحمة والكبدة.. ما السبب وراء هجره للحلوى؟

تجمعات النمل حول الحلوى أمر مألوف وطبيعي، لكن مؤخرًا تشتكي بعض ربات البيوت من تجمع النمل حول اللحوم والكبدة، وأحيانا حول ملح الطعام وهي ظاهرة غريبة بالنسبة إليهن.

وكان موقع «greenleafpestcontrol» قد كشف السر، من خلال ذكر الأكلات الـ5 التي تجذب النمل من بينها الخبز وزبدة الفول السوداني وغيرها من الأشياء غير المتوقعة، نستعرضها في السطور التالية.

سر غريب وراء انجذاب النمل لـ اللحمة والكبدة

يشبه النمل البشر في عاداته الغذائية، إذ يضع لنفسه نظام متنوع إلى حد ما ويأكل مجموعة واسعة من الأطعمة، ومع ذلك، فإن النظام الغذائي العام للنملة يتكون من 3 أنواع من الطعام:

البروتين.

السكر.

الدهون

وتختلف اهتمامات النمل في الطعام، مثل النمل الفرعوني الذي يأكل تقريبًا أي شيء يمكن أن يجده، سواء كان ذلك الحلوى أو اللحوم أو الخضار، لذا ينجذب إلى المطبخ.

لماذا يأكل النمل اللحوم؟

على الرغم من أنك قد لا تفترض أن النمل آكل للحوم، إلا أن العديد من الأنواع تأكل أي لحم بدءًا مثل لحم البقر والدجاج والكبدة، وهو أمر طبيعي لأن اللحوم تحتوي على الكثير من الدهون والبروتينات، فهي وجبة سهلة بالنسبة للنمل، وعلى الرغم أنه ليس من السهل عادة على النمل الوصول إليها لأنها مخزنة في الثلاجة، ومع ذلك، يستمرون في محاولة العثور على بقايا الطعام على الأرض، وتحت طاولة الطعام، وحول القمامة، لذا؛ اتخذ الإجراءات اللازمة من خلال تخزين اللحوم بشكل آمن في الثلاجة، وغسل الأطباق يوميًا، والتخلص من القمامة بانتظام.

وبخلاف الكبدة واللحوم، يبحث النمل أيضًا عن الطعام الذي يحتوي على مصدر للسكر أو البروتين أو الدهون، مثل زبدة الجوز وزبدة الفول السوداني؛ لذا قوم بتخزينها بعيدًا عن النمل.

أنواع النمل وأكلاتها المفضلة

هناك أنواع مختلفة للنمل كالتالي: