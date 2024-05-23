انتشر في قرى أسوان.. تحذيرات من خطورة النمل الأبيض على المباني والأراضي الزراعية

تسبب انتشار النمل الأبيض في قرى محافظة أسوان في إثارة القلق بين الأهالي، مطالبين بأهمية توفير مبيدات حشرية لمقاومة هذا الانتشار، وهو الأمر الذي وصل إلى لجنة الري والزراعة بمجلس النواب من خلال طلب إحاطة مقدم من النائبة ريهام عبد النبي، حول خطورة هذا النوع من الحشرات على المباني والأراضي الزراعية والبيئة، وتسببه في خسائر هائلة.

تسبب النمل الأبيض في تلف المباني

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين لـ«الوطن»، إن انتشار النمل الأبيض له العديد من الأضرار على البيوت والأراضي، يعاني منها المزارعون، حيث قال: «هذه الحشرة الصغيرة قد تسبب أضرارا جسيمة على الممتلكات والمحاصيل الزراعية، ما يؤثر سلبا على البشر والبيئة على حد سواء».

وأوضح أن أحد أبرز الأضرار التي يسببها النمل الأبيض تلف المباني، حيث يتلف الأخشاب والأثاث والهياكل الخشبية الأخرى، فهو يتغذى على الخشب بشكل مكثف، ما يؤدي إلى تلفه بشكل سريع وتدهور حالة المبنى.

أضرار على الأراضي الزراعية

أما في الأراضي الزراعية، فيسبب النمل الأبيض خسائر كبيرة للمزارعين والفلاحين، لأنه يتغذى على الجذور والأجزاء السفلية من النباتات ما يؤثر على نموها وإنتاجها، بالإضافة إلى أنه أحيانا يتسبب في نقل بعض الفطريات والأمراض إلى النباتات، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض الفطرية في المحاصيل وتدهور جودتها.

وأكد أهمية اتخاذ التدابير الوقائية للحماية من النمل الأبيض والحد من مخاطره، ويشمل ذلك استخدام الطرق البيولوجية والكيميائية المناسبة للتخلص من النمل دون تأثير سلبي على البيئة، بالإضافة إلى توعية الجمهور حول أهمية مكافحة هذه الآفة وتجنب التعامل المباشر معها.