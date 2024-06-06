«الزراعة» تبدأ حملة لمكافحة القوارض وتوفر مبيدات النمل الأبيض لغير القادرين مجانا

أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن هناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم أوجه الدعم لصغار المزارعين لحماية زراعتهم وممتلكاتهم من الآفات الزراعية المختلفة سواء كان الدعم ماديا أو فنيا.

توفير مبيدات النمل الأبيض لغير القادرين

وفى ظل هذا التوجه، قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بتوفير مبيدات النمل الأبيض لغير القادرين مجاناً وتم تخصيص هذه المبيدات للمحافظات المختلفة طبقاً لأولوية الاحتياج ومنها محافظة أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد والفيوم والبحر الأحمر والجيزة والإسماعيلية والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح.

البدء في علاج إصابات النمل الأبيض بالمبيدات المجانية

وذكر «رزق»، أنه خلال الأسبوع الماضي تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمكافحة الآفات ومنطقة جنوب الصعيد لمكافحة الآفات بمشاركة مسئولي المكافحة بمديرية الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية التي تم معاينتها للمتابعة الميدانية لقرى ومراكز محافظة أسوان؛ للوقوف على الحالة العامة لآفة النمل الأبيض التحت أرضي بمنازل المواطنين مركز نصر النوبة، وقرى عنيبة وأرمنا وتوشكى غرب وأبو سمبل، ومركز إدفو «قرى نجع الحوش بجمعية أبو السعد وأبو ابني بجمعية أبو النصر»، ومركز كوم أمبو «قرى جمعية الكاجوج وجعفر الصادق بجمعية سلوا بحري».

وجرى توعية المواطنين أصحاب المنازل بكيفية إجراء العلاجات الخاصة بالنمل الأبيض التحت أرضي وتجهيز المنازل داخليا وخارجيا حتى يمكن البدء في علاج إصابات النمل الأبيض بالمبيدات المجانية التي توفرها الوزارة لغير القادرين بالقرى والإحياء الفقيرة وتسهيلا على المواطنين تم توفير أجهزة حقن المبيدات داخل أرضيات المنازل (السيراميك، البلاط) حيث يوفر ذلك ضمان تنفيذ التوصيات الخاصة بالعلاج بكفائة دون هدر فى المبيدات وحفاظًا على البيئة وصحة المواطن.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية للمكافحة قيام حملات مكثفة من العاملين ببرنامج متابعة مكافحة ذباب الفاكهة والخوخ وتحديد نسب الإصابة والتوجيه بالعلاجات التي تضمن المعاملات الجزئية (الرش الجزئي) على جذوع الأشجار أو استخدام المصائد كما تقوم بتوزيع أكياس جمع الثمار وتوفير المصائد والفرمانات وتنفيذ الحقول الإرشادية التي تم توفير الطعم الجاذب من خلالها.

وتابع أن المحاصيل الإستراتيجية الصيفية لها أهمية خاصة من حيث المتابعة بداية من الزراعة حتى الحصاد حيث المتابعة الميدانية من خلال لجان الإدارة المنتشرة في أرجاء الجمهورية، توفير المبيدات الموصى بها لمكافحة آفة الحشد الخريفية وآفات محصول القطن وأن حالة تلك المحاصيل مطمئنة جداً على الرغم من وجود مظاهر إصابة محدودة نسبة إلى إجمالي المساحات المنزرعة.