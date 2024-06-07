وفاة الناقد الفني نادر عدلي.. موعد ومكان الجنازة والعزاء

أعلن الناقد الفني أحمد سعد الدين، منذ قليل، وفاة الناقد الفني نادر عدلي، والد كل من المخرج السينمائي ماجد نادر، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».

وفاة الناقد نادر عدلي

وكتب سعد الدين: «غادرنا منذ قليل، الناقد الكبير والصديق العزيز نادر عدلي، ربنا يرحمه برحمته».

موعد الجنازة والعزاء للراحل نادر عدلي

أوضح إقامة صلاة جنازة الناقد الفني الراحل نادر عدلي، اليوم، بكنيسة السيدة العذراء في العاشر من رمضان، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أن يكون العزاء غدا، في المعادي.