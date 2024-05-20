ناقد فني: الحب والإنسانية يجمعان بين النجمين سمير غانم وسمير صبري

قال الناقد الفني محمد شوقي، إن الحب والإنسانية جمعا بين النجمين سمير غانم وسمير صبري، مؤكدًا أنهما، رغم تاريخهما الفني الحافل، ليس لهما أي خلافات مع أي فنان أو فنانة.

مواقف سمير صبري مع الفنانين

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين جاسمين طه ورضوى حسن، في برنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة قناة «دي إم سي»، أن كلًا من الفنانين لهما مواقف إنسانية عظيمة، وبالأخص الفنان سمير صبري، إذ كانت مواقفه الإنسانية لا تحصى مع الفنانين والفنانات.

وأوضح أنه قدم الدعم لفنانات كبيرات فيما يتعلق بالأوقات الصعبة، مثل الفنانة سامية جمال وتحية كاريوكا، وزار ماجدة الصباحي قبل وفاتها.

فن الإضحاك لدى سمير غانم

وتابع أن الفنان سمير غانم كان مهمته الأولى تتمثل فيه أنه يضحك جميع المشاهدين، حتى كان فيه لقاءاته في البرامج بمنتهى الصدق والطبيعية، مشيرا إلى أن الفنان سمير غانم والفنانة إسعاد يونس من أجمل الثنائيات التي تم جمعهم في الأعمال الفنية.