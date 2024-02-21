ناقد فني: «المتحدة» تقدم دراما متنوعة ترضي كل الأذواق في رمضان 2024

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، نجحت في خلق مناخ درامي متنوع ومختلف يليق بكل أذواق الجمهور، لأنه ليس له شكل أو مزاج موحد.

أسباب انتشار مسلسلات الـ15 حلقة

أضاف لـ«الوطن»، أن انتشار مسلسلات الــ15 حلقة، بموسم رمضان 2024، يعود إلى وجود المنصات الإلكترونية التي بدأت فى الظهور منذ 6 سنوات، وكانت تتضمن 6 أو 10 حلقات، ونجحت في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ورواج فني كبير بين الجمهور؛ ما جعل المنتجين يتجهون لتقديم أعمال من 15 حلقة، ونجحت التجربة في الموسم الرمضاني الماضي، لذلك كررت الشركة المتحدة تجربتها وهو أمر جيد، لتستحوذ على عين المشاهد فى رمضان، وتطورت في التمكن للانتهاء من أغلب أعمالها قبل حلول الماراثون الرمضاني، والقضاء على ظاهرة «التصوير علي الهواء».

تنوع الأعمال الدرامية بالموسم الرمضاني

أوضح أن الموسم الرمضاني لهذا العام يضم تنوعا كبيرا في تيمة الأعمال الدرامية مع تخصيص ميزانية ضخمة لتنفيذها على أعلى المستويات، لافتًا إلى أن الخريطة الرمضانية تضم أعمالا تاريخية وأخرى كوميدية إلى جانب الاجتماعية الشعبية، لافتًا إلى أن التنوع الفني الكبير يجعل هناك إقبال كبير من الجمهور.