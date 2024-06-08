أعلن البنك الأهلي المصري، عن تحديث جديد في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8-6-2024، إذ سجل نحو 12.66 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، وذلك وفق المعلن على منصات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وتشهد أيام العطلات الرسمية للبنوك تعاملات إلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي، أي يمكن تبديل العملات الأجنبية من خلال ماكينة الصراف الآلي وفق السعر المعلن من البنك المركزي.

سعر الريال السعودي في البنوك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8-6-2024 خلال بداية التعاملات، نحو 12.65 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، سجل 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 12.66 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وعن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، سجل 12.66 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، بـ12.65 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.