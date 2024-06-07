افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 3 ملايين و100 ألف جنيه في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة افتتاح مسجدين جديدين بمركزي دمنهور وأبو حمص، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و100 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد.

افتتاح مسجدين في البحيرة

وتضمنت المساجد التي تم افتتاحها ما يلي:

- مسجد فاطمة الزهراء بقرية شرنوب بدمنهور على مساحة 200 متر مربع بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد عزبة عمارة في أبو الخزر بدمسنا مركز أبو حمص على مساحة 105 أمتار بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه.

خطبة الجمعة اليوم

وتناولت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة»، أن مِن فضل اللهِ تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للخيرات، تضاعف فيها الحسنات، وتتنوع فيها الطاعات، ومن أعظم هذه المواسم العشر الأوائل مِن ذي الحجة، فهي أيام مباركة فاضلة عالية القدر والمنزلة، ولا أدل على ذلك مِن أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه الكريم، تنويها بشأنها و تعظيما لمكانتها.