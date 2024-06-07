دعاء شهر ذي الحجة.. «الإفتاء» تحدد عددا من الصيغ اعرفها

دعاء شهر ذي الحجة والذي يعد من العبادات المستحبة للتقرب لله في تلك الأيام المباركة حيث يناجي العبد ربه بالدعاء لطلب الرحمة والمغفرة وغيرها من الأمور التي يريدها، لذا يجب على المسلم أن يستغل تلك الأيام في الاستغفار والدعاء.

دعاء شهر ذي الحجة

وعن دعاء شهر ذي الحجة فيوجد العديد من الصيغ التي يُمكن الدعاء بها في تلك الأيام المباركة من شهر ذي الحجة حيث لم تحدد دار الإفتاء المصرية صيغة للدعاء، لكن يمكن الدعاء بالصيغ الآتية، وهي على سبيل المثال:

- اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى.

- اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني.

- اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

- اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.

- اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه، وجله، وأوله وآخره وعلانيته وسره.

- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

- اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.

دعاء شهر ذي الحجة طويل

- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ به محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا.