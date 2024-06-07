افتتاح مسجد المجاز الشرقي.. وانطلاق قافلة دعوية كبرى بكفر الشيخ

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، مسجد المجاز الشرقي بقرية المجاز الشرقي، التابعة لمركز الحامول، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها، ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، وبتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد سيدي غانم

في سياق آخر، انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد سيدي غانم، التابع لإدارة أوقاف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تحت عنوان: «أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة».

وشارك في هذه القافلة الدعوية، الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والشيخ أشرف الطريني، مدير إدارة أوقاف بلطيم.

عقد لقاء الجمعة للأطفال بمسجد على بن أبي طالب

ونفذت هذه القافلة، بعض الأنشطة الدعوية المهمة، منها عقد لقاء الجمعة للأطفال بمسجد على بن أبي طالب، ومقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد سيدي غانم ببلطيم.

كما جرى عقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد سيدي غانم ببلطيم، ومحاضرة عن دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية السليمة، فضلا عن عقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة، التي جاءت تحت عنوان: «أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة»، وجرى الالتزام بالوقت المُحدد على مستوى المحافظة، ولم ترصد أي مخالفات.