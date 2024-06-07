رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية، الناقد الفني نادر عدلي، عن عمر تجاوز 70 عامًا، ومن المقرر أن تُصلى الجنازة عليه في الخامسة مساء اليوم، بكنيسة السيدة العذراء في منطقة العاشر من رمضان.

سبب وفاة الناقد الفني نادر عدلي

وأوضح الناقد الفني أحمد سعدالدين، الصديق المقرب، للناقد الفني نادر عدلي، أن أسباب الوفاة طبيعية، ولا توجد أي أمراض حرجة أدت إلى وفاته، سوى أمراض الشيخوخة، وانقضاء أجله بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنه كان يعاني في السنوات الأخيرة من بعض الأمراض في العمود الفقري والغضاريف.

جمعية نقاد السينما تنعى نادر عدلي

ونعت جمعية نقاد السينما المصريين، الناقد الفني الراحل نادر عدلي، خلال بيان رسمي، عبر «فيسبوك»، جاء فيه: «تنعى جمعية نقاد السينما المصريين الناقد السينمائي والكاتب الصحفي الكبير نادر عدلي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، وتتقدم بخالص التعازي لأسرته، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته».