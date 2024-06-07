أسعار الأضاحي 2024 في محافظة كفر الشيخ.. تجار يكشفون التفاصيل

مع حلول أول أيام شهر ذي الحجة، اتجهت أنظار الأهالي والمواطنين إلى أسعار الأضاحي 2024 في محافظة كفر الشيخ في الشوادر وأسواق المواشي الرئيسية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الحرص على إحياء سُنة الأضحية.

أسعار الأضاحي 2024 في محافظة كفر الشيخ

ويشهد سوق المواشي في بيلا، والذي يعقد كل سبت أسبوعياً، إقبالًا من التجار والمواطنين وسط استقرار أسعار الأضاحي 2024 في محافظة كفر الشيخ، حيث أكد حمادة الصاوي، أحد التجار، أنّ الأسعار كالتالي:

- كيلو اللحم القايم البقري يتراوح بين 160 إلى 170 جنيهًا، وأسعار البقر التي تصلح للأضاحي تبدأ من 55 ألف جنيه.

- كيلو اللحم القايم الجاموسي يتراوح بين 140 إلى 150 جنيهًا، وأسعار الجاموس التي تصلح للأضاحي تبدأ من 45 ألف جنيه.

- كيلو اللحم القايم الخروف يترواح بين 210 إلى 220 جنيهًا، وأسعار الخراف التي تصلح للأضاحي تبدأ من 8 آلاف جنيه.

- كيلو اللحم القايم الماعز يترواح بين 160 إلى 170 جنيهًا، وأسعار الماعز التي تصلح للأضاحي تبدأ من 6 آلاف جنيه.

أسعار صكوك الأضاحي 2024

وضمن أسعار الأضاحي 2024 في محافظة كفر الشيخ، فإنّ هناك شريحة كبيرة من المواطنين تحرص على شراء صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف، والتي بلغت أسعارها 6 آلاف جنيه للصك المستورد، و8 آلاف و500 جنيه للصك البلدي.