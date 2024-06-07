غضب في بريطانيا بسبب دهس قطة بسيارة.. والسائق: «لو كانت كلبا لأنقذته»

واقعة هزت الرأي العام البريطاني خلال الساعات الأخيرة، بعدما دهس شاب «قطة» بسيارته، ولم يتوقف للاطمئنان عليها أو محاولة إسعافها، إلا أنّ ما أثار غضب رواد وسائل التواصل الاجتماعي هو تعليقه على الحادثة: «لو كان كلب كنت وقفت وأنقذته».

حادثة غريبة

«حينما كنت أقود سيارتي على طول طريق ريفي عند الظهر تقريبًا في يوم مشمس لزيارة أجدادي، عندما اصطدمت بقطة عن طريق الخطأ.. فهي ظهرت بجانب الطريق ثم انحرفت باتجاهي فجأة»، هكذا عبّر الشاب البريطاني، خلال حديثه لـ«صحيفة ديلي ميل» البريطانية، عن رأيه في الحادثة التي عرضته للمساءلة القانونية وأثارت غضب الجمعيات المسؤولة عن رعاية الحيوانات.

بعد اصطدام الشاب بالقطة، واصل رحلته ببساطة وكأنه لم يفعل شيئًا، «البعض سيعتبرونني بلا قلب بما في ذلك زوجتي المحبة للحيوانات، والتي كان رد فعلها صادمًا بالنسبة لي» حسب الشاب، مشيرًا إلى أن السبب الرئيس لعدم توقفه هو أن هذا الحادث وقع عند المنعطف الأعمى لطريق ريفي، لذلك لم يكن الأمر آمنًا بالنسبة له أو للسائقين الآخرين.

سبب حبه للكلاب

تعرض الشاب لهجوم لاذع على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب عدم تفكيره في إنقاذ الطفلة، لكنه واجه تلك الانتقادات بمنشور يبدو أكثر استفزازًا، فكتب: «لو كان كلبًا، كنت سأتوقف بنسبة 100%، حتى لو كان ذلك يعني التوقف أكثر على الطريق والمشي عائدين».

الشاب فسر تعليقه الغريب بأنه يرى الكلاب بشكل مختلف عن القطط، ويعتبرها أفضل صديق للإنسان، بعد كل شيء، بينما القطط، من ناحية أخرى، تذهله دائمًا باعتبارها منعزلة.