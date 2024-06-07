انضمام جامعة العلمين إلى تصنيف التأثير لمؤسسة تايمز 2024

أعلنت جامعة العلمين الدولية، تحت رعاية رئيسها الدكتور عصام الكردي، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، انضمامها رسمياً إلى تصنيف التأثير لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لعام 2024 لتكون واحدة من أحدث الجامعات في العالم التي يتم إدراجها في هذا التصنيف، على أن تعلن النتائج كاملة في 12 يونيو المقبل.

وبحسب بيان الجامعة اليوم، فإن تصنيف التأثير THE يعتمد على توجه دولي بتلبية احتياجات الحاضر، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة من خلال فلسفة الاستدامة التي تشمل ضمان حقوق ورفاهية الجميع على كوكب صحي ومزدهر، من خلال إعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

اتساع الشركاء المحليين والدوليين

وتعد الاستدامة ركيزة استراتيجية لجامعة العلمين الدولية، التي تعمل على إقامة شراكات للتواصل والتعاون وبناء القدرات مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين.

شهادة التزام جامعة العلمين الدولية بالتنمية المستدامة

ويعد إدراج جامعة العلمين في هذا التصنيف بمثابة شهادة على التزام جامعة العلمين الدولية بالتنمية المستدامة داخل وخارج الحرم الجامعي.

يشمل تصنيف التأثير لمؤسسة تايمز للتعليم العالي هذا العام 2152 جامعة من 125 دولة. ويستخدم التصنيف مؤشرات تمت معايرتها بعناية لتوفير مقارنة شاملة ومتوازنة عبر أربعة مجالات واسعة و هي البحث والتدريس والشراكات وإدارة الموارد.