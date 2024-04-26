رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

طلاب جامعة خاصة بالعاصمة الإدارية يزورون مدينة العلمين

كتب:

أيمن حمزة
04:23 م | الجمعة 26 أبريل 2024
الطلاب أثناء الجولة

الطلاب أثناء الجولة

استقبل المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسؤولو الجهاز، وفدًا من طلاب كلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة في العاصمة الإدارية بالقاهرة، يرافقهم أساتذة الكلية للتعرف على المدينة، وتفقد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها، وذلك في إطار التعرف على خطط التنمية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وصقل مهارات الطلاب وتفقد معالم المدينة.

 تنمية التجمعات العمرانية

وفي مستهل الزيارة، استمع الطلاب، لشرح تفصيلي عن مدينة العلمين الجديدة، والأنشطة المتواجدة بالمدينة التي تتنوع بين سكنية ومراكز تجارية ومناطق خضراء، وخدمية، مما يجعلها تُسهم بشكل كبير في تنمية التجمعات العمرانية المجاورة لها.

وجرى تقديم عرض تضمن فيديو تسجيليًا عن مختلف المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بالمدينة ومراحل تطورها، الذي أوضح أنها تضم معالمًا عديدة منها: «منطقة الأبراج الشاطئية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وجامعة العلمين الأهلية، والممشى السياحي»، ومشروعات أخرى متعددة، ثم تم فتح باب تلقي تساؤلات واستفسارات الوفد والرد عليها من مسؤولي الجهاز.

الطلاب استمعوا لشرح تفصيلي عن مدينة العلمين

وأجرى الطلاب جولة لتفقد أهم مشروعات العلمين الجديدة، إذ تضمنت الجولة تفقد مشروع الممشى السياحي الذي يمتد على طول 7 كيلومترات، إضافة إلى مشروعات الأبراج الشاطئية، والمدينة التراثية وعمارات الداون تاون، وغيرها. 

اقرأ المزيد:

دراسة: العاصمة الادارية مثال يحتذي به للحفاظ على الموارد البيئة

Nil developments"" تتعاون مع kerdany asset developments kad لادارة وتشغيل المنطقة التجارية في مشروع 31north اول festival tower في العاصمة الادارية الجديدة

استكمالًا لخطة مجموعة النيل للتطوير العقاري في اختيار أكبر شركات الشرق الاوسط، تتعاون مع شركة م.هاني سعد للابتكارات" للتصميمات الداخلية بمشروعها أول HSI‏ في العاصمة الادارية الجديدة Festival tower

شركة مصر ايطاليا العقارية تطلق مرحلتين جديدتين بمشروع البوسكو فى العاصمة الادارية

"نقل النواب" تطالب الحكومة بربط العاصمة الادارية بالقاهرة

وزير الإسكان يواصل جولته التفقدية لمدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان: العلمين الجديدة ستكون مقصدا للسياحة العالمية والمحلية

وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

العلمين الجديدة تستقبل وفدا من كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة

وزير الإسكان يتفقد مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة

تفاصيل تخصيص 64 وحدة سكنية لأعضاء نقابة الإعلاميين في العلمين الجديدة

«الصحفيين» تكشف سبب تأجيل استلام وحدات العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة.. مقصد سياحي متميز في إجازة نصف العام

نقابة الصحفيين تعلن مواعيد تسليم وحدات إسكان العلمين الجديدة

مصادر: طرح وحدات سكنية بمدينة العلمين الجديدة في مارس المقبل
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.