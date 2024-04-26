طلاب جامعة خاصة بالعاصمة الإدارية يزورون مدينة العلمين

استقبل المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسؤولو الجهاز، وفدًا من طلاب كلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة في العاصمة الإدارية بالقاهرة، يرافقهم أساتذة الكلية للتعرف على المدينة، وتفقد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها، وذلك في إطار التعرف على خطط التنمية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وصقل مهارات الطلاب وتفقد معالم المدينة.

تنمية التجمعات العمرانية

وفي مستهل الزيارة، استمع الطلاب، لشرح تفصيلي عن مدينة العلمين الجديدة، والأنشطة المتواجدة بالمدينة التي تتنوع بين سكنية ومراكز تجارية ومناطق خضراء، وخدمية، مما يجعلها تُسهم بشكل كبير في تنمية التجمعات العمرانية المجاورة لها.

وجرى تقديم عرض تضمن فيديو تسجيليًا عن مختلف المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بالمدينة ومراحل تطورها، الذي أوضح أنها تضم معالمًا عديدة منها: «منطقة الأبراج الشاطئية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وجامعة العلمين الأهلية، والممشى السياحي»، ومشروعات أخرى متعددة، ثم تم فتح باب تلقي تساؤلات واستفسارات الوفد والرد عليها من مسؤولي الجهاز.

الطلاب استمعوا لشرح تفصيلي عن مدينة العلمين

وأجرى الطلاب جولة لتفقد أهم مشروعات العلمين الجديدة، إذ تضمنت الجولة تفقد مشروع الممشى السياحي الذي يمتد على طول 7 كيلومترات، إضافة إلى مشروعات الأبراج الشاطئية، والمدينة التراثية وعمارات الداون تاون، وغيرها.