موعد تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، بدءًا من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 9 يونيو 2024، وتنتهي يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء المحافظ جمال نور الدين.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية تبدأ تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، بدءاً من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 9 يونيو 2024، وتنتهي يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، ما عدا أيام الجمعة والسبت، وإجازة عيد الأضحى.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وأشار «عبد الله»، إلى أنّه على من يرغب في تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ التقدم إلى الإدارة التابع لها الطالب في خلال هذه الفترة المحددة، ولن يُسمح بقبول الطلبات سوى في المواعيد المحددة، لافتاً أنّ رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيهاً فقط.