«لو حد اتصرف في فلوسك بتوكيل رسمي».. ماذا تفعل لاسترجاع حقوقك بالقانون؟

أحيانا يوكّل شخص ما إذا كان خارج البلاد، زوجته أو صديقه بموجب توكيل رسمي عام بنوك أو بالتصرف للنفس والغير في قطعة أرض أو شقة، ويقوم من وكّله بخيانة الأمانة والتصرف في هذه الأموال دون الرجوع له، ويتساءل العديد عن كيفية التصرف في هذه الحالة، وهو ما نشرحه في التقرير التالي من خلال خبير قانوني.

قال بسام أبو رحمة المحامي، إنه في حال قيام شخص بتوكيل آخر في التصرف في أمواله السائلة أو العقارية بموجب توكيل رسمي عام أو بنوك دون الرجوع لمن وكله وأبرم تصرفات من شأنها المساس بالمصالح المالية لوكيله أن يرجع عليه بالتعويض.

تسليم كشف حساب تفصيلي

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز في هذه الحالة أن يطالب من وكّله بأن يسلمه كشف حساب تفصيلي بهذه الأموال وذلك من خلال رفع دعوى تسمى دعوى «الحساب» أمام المحكمة الاقتصادية، ويكون الوكيل في هذه الحالة ملزم بتقديم ما يفيد أماكن صرف هذه الأموال أو ثمن العقار المباع لموكله.

إثبات تسليم المبالغ بكافة الطرق

واستكمل أنه في هذه الحالة لا يكون أمام الوكيل إلا أن يثبت أنه بالفعل سلم المبالغ لمن وكله سواء بموجب حوالات بنكية أو نقدا أو أي وسيلة أخرى تثبت أنه أعطى لمن وكله هذه الأموال وإلا كان ملزما برد هذه المبالغ مرة أخرى لوكيله.