قطع مياه الشرب 9 ساعات في مركز قلين بكفر الشيخ غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقلين في محافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب، غداً السبت، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم، ولمدة 9 ساعات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

قطع مياه الشرب لمدة 9 ساعات في مركز ومدينة قلين

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنّ المناطق والقرى التي ستتأثر بقطع مياه الشرب هي مركز ومدينة قلين، وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها مرة أخرى عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقلين، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.