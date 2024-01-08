ما الفرق بين حج القرعة والجمعيات والسياحي؟.. اختلاف في السعر والجهة المنظمة

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن هناك اختلافات كبيرة بين حج القرعة والجمعيات والسياحي، من حيث الجهات المنظمة وعدد التأشيرات والخدمات والأسعار.

وأوضح أن وزارة السياحة هي الجهة المنظمة للحج السياحي، فيما تنظم وزارة الداخلية حج القرعة، بينما وزارو التضامن الاجتماعي تنظم حج الجمعيات الأهلية.

عدد التأشيرات المخصصة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حصة الحج السياحي من إجمالي حصة مصر من تأشيرات الحج بلغت هذا العام نحو 23 ألف تأشيرة، فيما بلغت حصة حج القرعة من إجمالي تأشيرات الحج المخصصة لمصر نحو 14 ألفا و500 تأشيرة، بينما بلغت حصة حج الجمعيات نحو 7 آلاف و500 تأشيرة.

فوارق سعرية

وأشار إلى أن هناك اختلاف بين الخدمات المقدمة في كل برنامج حج وفقا للجهة المنظمة له، فبينما هناك 3 برامج متنوعة لكل من الحج السياحي وحج الجمعيات الأهلية فهناك مستوى واحد بحج القرعة.

وتابع: «هناك تنوع في أسعار برامج الحج، ففي الوقت الذي تتراوح فيه أسعار الحج السياحي ما بين 190 ألف جنيه وحتى 450 ألف جنيه دون احتساب سعر وسيلة النقل، فإن سعر حج القرعة لهذا العام جاء بـ149 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران، فيما تراوحت أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية ما بين 151 ألف جنيه و235 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران».