أماكن سداد رسوم وتكلفة حج القرعة 2024 بالمحافظات.. اعرفها

أعلنت مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة أماكن تسديد تكلفة الحج لهذا العام عقب تحديدها.

ولاقى التقديم لحج القرعة للعام الحالي إقبالًا من المواطنين الراغبين بأداء الفريضة، إذ حددت مديريات الأمن بالمحافظات، طرق ورابط التقديم الإلكتروني لحج القرعة 2024، وتكلفته.

تكلفة حج القرعة 2024

وتحدد مديريات الأمن بالمحافظات تكلفة حج القرعة 2024 عقب تحديد مصروفات الحج من السلطات السعودية، ليتم سدادها كاملة في أماكن سداد الرسوم بالمحافظات المختلفة.

أماكن سداد رسوم الحج 2024

يتم سداد تكلفة ورسوم الحج لهذا العام في فروع البنوك الوطنية وهي «البنك الأهلي، وبنك مصر وبنك القاهرة وبمكاتب الهيئة القومية للبريد المصري» بمختلف المحافظات.

أسعار تذاكر الحج 2024

وتشمل تكلفة حج القرعة 2024 أسعار تذاكر الطيران وكافة المصروفات لكل فائز منفردا بينما يتم سداد قيمة التكاليف للمرافقين معا على أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

سداد رسوم قرعة الحج 2024

وعقب تسديد تكلفة حج القرعة 2024 تلتزم أقـسام ومراكز الشرطة بكل محافظة باستلام صورة من إيصال السداد على حساب مدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة»، على أن تُوافي الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة مـن إيصال السداد الخاص بكل مُسدِد ويكون مُرتبا ومُرقما بنفس رقم السداد على البوابة.

وكشفت مديريات الأمن أن عدم سداد تكاليف الحج خلال الفترة المُحددة للسداد، والتي سيعلن عنها فور إعلان قرعة الحج 2024 يعد تنازلا من الفائز عن فرصة الحج.