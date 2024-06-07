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وزير التعليم الفلسطيني: أكثر من 280 مدرسة في غزة خرجت عن الخدمة

كتب:

منتصر سليمان
05:00 م | الجمعة 07 يونيو 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال وزير التعليم الفلسطيني، إن شعبنا يستطيع تجاوز المحن التي يتعرض لها، من جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. 

الجامعات الإلكترونية في الضفة الغربية

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ أكثر من 20 ألف طالب بقطاع غزة يدرسون بالجامعات الإلكترونية في الضفة الغربية، وأكثر من 2000 مدرس يتابعون الطلاب الفلسطينيين في غزة لتعويض الفاقد التعليمي من جراء الحرب الإسرائيلية.

وتابع: «الحرب الإسرائيلية تستهدف التعليم في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ومحاولات لإنشاء مدارس مؤقتة في المناطق الآمنة والقريبة من المستشفيات الميدانية لتعويض الفاقد التعليمي».

أكثر من 280 مدرسة في غزة خرجت عن الخدمة

وأكمل: «أكثر من 280 مدرسة في غزة خرجت عن الخدمة وما تبقى منها أصبح مراكز للإيواء، ونعمل على إعادة تشغيل المدارس والجامعات التي تضررت من الحرب الإسرائيلية في غزة».

وقال: «الاحتلال الإسرائيلي قتل عددًا كبيرًا من رؤساء الجامعات وعائلاتهم، والاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 100 عالم وأكاديمي والعديد من المدرسين». 

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