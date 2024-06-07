تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الناقد نادر عدلي.. احتفل بعيد ميلاده من أسبوع

رحل الناقد الفني نادر عدلي، عن عمر ناهز 70 عامًا، دون أن يكون يعاني من أية أمراض مزمنة أدت إلى وفاته، وذلك حسبما أعلن الناقد الفني أحمد سعد الدين، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تغيب عن تكريمه في جمعية نقاد وكتاب السينما

وأضاف أحمد سعدالدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان من المقرر أن يتم تكريمه في العيد الذهبي لتأسيس جمعية نقاد وكتاب السينما بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، الأسبوع الماضي، ولكنه تغيب عن الحضور، مشيرًا إلى أنه تواصل معه هاتفيًا وكان في حالة صحية ونفسية جيدة للغاية، قائلاً: «كان بيضحك لدرجة القهقهة».

تفاصيل عيد ميلاده الأخير

وأوضح «سعد الدين»، أن الناقد الراحل نادر عدلي، احتفل الأسبوع الماضي بعيد ميلاده الأخير قبل وفاته وكان في حالة صحية جيدة، مشيرًا إلى أن الراحل تولى إدارة إحدى دورات مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 2011، وكان المهرجان الوحيد الذي أقيم هذا العام بعدما تم إلغاء كافة المهرجانات هذا العام.