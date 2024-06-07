مفاجأة حول السبب الرئيسي للإصابة بالتهاب الأمعاء.. فقدان الشهية أشهر أعراضه

التهاب الأمعاء، مرض مزمن يحدث نتيجة التهاب الغشاء المخاطي للأمعاء، وقد يشمل المعدة والقولون وذلك بسبب تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات، إلا أن هناك سببا رئيسيا للإصابة بالتهاب الأمعاء قد يجهله كثيرون.

في لندن تمكن مجموعة من العلماء، من اكتشاف السبب الرئيسي لمرض التهاب الأمعاء «IBD»، وهو الضعف الوراثي الموجود لدى 95% من الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء، وأشاروا إلى أن بعض الأدوية التي تستخدم لعلاج بعض الأمراض من الممكن أن تساعد في مكافحة هذا الضعف، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

السبب الرئيسي لالتهاب الأمعاء

خلال الدراسة ركز الفريق البحثي على ما يدعى بـ«صحراء الجينات» وهي عبارة عن منطقة من الحمض النووي البشري، إذ توصلوا إلى أن هذه المنطقة تحتوي على الحمض النووي الذي يكون موجودا في نوع من خلايا الدم البيضاء فقط، وهي البلاعم التي تشكل جزءا من الجهاز المناعي للجسم، ونقصها يؤدي إلى زيادة مستويات جين ETS2، ما يسبب زيادة خطر الإصابة بالتهاب الأمعاء المزمن.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور جيمس لي، الخبير في الآليات الوراثية للمرض في معهد فرانسيس كريك في لندن والذي قاد البحث: «ما اكتشفناه هو أحد المسارات المركزية للغاية التي تسوء عندما يصاب الناس بمرض التهاب الأمعاء، وقد تم اكتشاف ذلك الشيء من الكأس المقدسة».

وأضاف أن العلاجات الحالية لا تعمل مع كل مريض، كما أن الفهم غير الكامل لأسباب مرض التهاب الأمعاء في المقام الأول، أعاق البحث عن علاجات جديدة.

أعراض التهاب الأمعاء

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بالتهاب الأمعاء، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك» والتي جاءت كالتالي:

ألم في البطن.

فقدان الشهية.

الإسهال الخفيف إلى الشديد أحيانا.

القيء.

ارتفاع درجة الحرارة.

نزيف أو افرازات تشبه المخاط من الشرج.

أسباب التهاب الأمعاء

وجاءت من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض التهاب الأمعاء، الإضرار الناتجة من العلاج الاشعاعي أو نتيجة التهاب المعدة، فضلا عن تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة بالبكتيريا او الفيروسات، وذلك لأنها تستقر بالأمعاء وتسبب الالتهاب.