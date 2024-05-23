بعد خروجه من المستشفى.. محمد التاجي يكشف عن سبب إصابته بفتق في الأمعاء

استقرت الحالة الصحية للفنان محمد التاجي، بعد خروجه من المستشفى منذ أيام، وقرر أنّ يستكمل علاجه بالمنزل بعد أنّ أجرى عملية جراحية في المعدة، بسبب ضعف جدار البطن مما أدى إلى حدوث «فتق»، وقد استدعى الأمر إلى تركيب شبكة لحمايته.

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

وكشف الفنان محمد التاجي أنّ السبب الحقيقي وراء حدوث فتق في الأمعاء، قائلًا: «العام الماضي قدمت 3 أعمال، وفي أثناء تصويري أحدها حدث لي فتق في الأمعاء وعلى إثره دخلت المستشفى».

وأضاف: «لم استكمل علاجي بسبب ارتباطي بمواعيد تصوير معينة، وبسبب عدم علاجي السليم تدهورت حالتي بصورة كبيرة».

آخر أعمال الفنان محمد التاجي

وكان آخر أعمال الفنان محمد التاجي مشاركته في مسلسل جودر في الموسم الرمضاني مع الفنان ياسر جلال، وجسد خلاله شخصية قمر الزمان، والد شهر زاد التي أدت دورها الفنانة ياسمين رئيس، وحقق المسلسل ردود فعل إيجابية وتفاعلا كبيرا من الجمهور.