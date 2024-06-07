مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بالتعاون مع «حياة كريمة» في الجيزة

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، تنظيم محاضرات مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، بهدف دعم الطلاب، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية على أيدي نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين والمتميزين وذوي الخبرات في جميع المواد الدراسية.

يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي الهام الذي تؤدية مؤسسة حياة كريمة، وبجميع الإدارات التعليمية ووفقاً للجداول والمواعيد المرفقة للتسهيل على الطلاب.

وأوضح سلومة، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وحرص الدولة ووزارة التعليم والتعليم الفني ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، وتحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، تقدم تعليم الجيزة مراجعات الثانوية العامة.