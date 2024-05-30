جدول مراجعات الثانوية العامة بمبادرة «تقدر في 10 أيام».. روابط مباشرة

بدأت مراجعات الثانوية العامة ضمن مبادرة «تقدر في 10 أيام» التابعة لمؤسسة «حياة كريمة»، والمقدمة لطلاب الثانوية العامة على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع ووزارة التربية والتعليم وبعد مؤسسات المجتمع المدني.

المرحلة الثانية من مراجعات تقدر في 10 أيام

وبدأت المرحلة الثانية من مراجعات «تقدر في 10 أيام» لطلاب الثانوية العامة 2024، أمس الأربعاء، بمادتي الرياضة التطبيقية، ديناميكا، واللغة الإيطالية، بالإضافة إلى محاضرة الدعم النفسي للطلاب وأولياء الأمور.

وأقيمت اليوم مراجعات مواد الرياضيات البحتة: جبر وهندسة فراغية، الكيمياء الجزء الأول، والكيمياء الجزء الثاني، بالإضافة إلى محاضرة الدعم النفسي.

جدول مراجعات تقدر في 10 أيام

وتقدم «الوطن» جدول مراجعات «تقدر في 10 أيام لطلاب» الثانوية العامة 2024، بالأيام وموعد كل مادة بالساعة المحددة لها، إذ يمكن للطلاب متابعتها أون لاين أو الذهاب للمشاركة الفعلية في المدارس المخصصة.

ويأتي جدول مراجعات تقدر في 10 أيام لطلاب الثانوية العامة، على النحو التالي:

كيفية الاستفادة من مراجعات تقدر في 10 أيام

ويمكن متابعة مراجعات «تقدر في 10 أيام» للثانوية العامة، عبر قناة مؤسسة حياة كريمة على «يوتيوب» وتطبيق «تعليمي»، من خلال الدخول على الروابط التالية: رابط قناة حياة كريمة (اضغط هنا)، رابط تطبيق تعليمي (اضغط هنا).

مراجعات تقدر في 10 أيام لذوي الإعاقة البصرية

كما تقدم مبادرة «تقدر في 10 أيام» مراجعات مجانية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية؛ لضمان تجربة تعليمية متساوية لكل طالب وطالبة.