إقبال كبير على مراجعات «حياة كريمة» لطلاب الثانوية العامة

تواصل مبادرة «تقدر في 10 أيام» التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تقديم الدعم الشامل لطلاب الثانوية العامة، إذ تُنفذ المبادرة بالتعاون مع مؤسسة فاهم وتهدف إلى توفير وسائل الدعم الأكاديمي والنفسي كافة لضمان استعداد الطلاب الكامل للامتحانات.

مشاركة كبيرة من طلاب الثانوية العامة في المبادرة

وتركز المبادرة على الأهمية البالغة للاستعداد النفسي جنبًا إلى جنب مع المراجعة الأكاديمية، وبذلك، تستمر في تقديم الدعم النفسي للطلاب، مما يساعدهم على دخول الامتحانات بثقة وراحة نفسية.

مراجعات الثانوية العامة

وحظيت المبادرة بإقبال كبير من قبل طلاب الثانوية العامة، بفضل المحتوى التعليمي القيم والمتنوع الذي تقدمه عبر قناة مؤسسة حياة كريمة على يوتيوب، ويمكن للطلاب متابعة الفيديوهات التعليمية والمراجعات من خلال الرابط.