الاعتذار عن مراقبة الثانوية العامة 2024.. آخر موعد لتقديم طلبات المعلمين

تلقت وزارة التربية والتربية والتعليم والتعليم الفني، طلبات الاعتذار عن مراقبة الثانوية العامة 2024، من المعلمين الراغبين في الاعتذار عن المراقبة هذا العام؛ ممن تنطبق عليهم شروط قبول الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة، حتى نهاية المهلة المحددة لذلك.

آخر موعد لـ الاعتذار عن مراقبة الثانوية العامة 2024

وأغلقت الوزارة، اليوم الخميس، باب تقديم طلبات الاعتذار عن مراقبة الثانوية العامة 2024، بكافة المديريات على مستوى الجمهورية، وفقًا للمواعيد الرسمية التي كانت الوزارة أعلنتها في بيان سابق لها في هذا الشأن، والتي تنص على أن يكون اليوم الخميس آخر موعد لقبول الاعتذارات ممن ينطبق عليهم الشروط المُعلنة.

لجان قبول الاعتذارات

وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحت مقرات لجان قبول اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024 بكافة المحافظات، وأسماء المدارس، بداية من التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، كما جرى في العام الماضي.

تسهيل مهمة القائمين بالعمل

وسهّلت الوزارة، مهمة القائمين على العمل من خلال تكليف مديري عموم الإدارات التعليمية، بترشح مدير المدرسة و2 من المعلمين بالمدرسة وعامل المدرسة، للتعاون مع أعضاء لجنة قبول الاعتذار، طبقًا لخطابها المرسل إلى المديريات.