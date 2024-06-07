قصواء الخلالي ليست الأولى.. موقع «Memri» يهاجم الديهي بسبب الصهيونية

يبدو أن موقع المعهد الأمريكي «Memri - ميمري»، وهو اختصار لمركز الشرق الأوسط للدراسات البحثية والموجود مقره في واشنطن، دأب على مهاجمة الإعلام المصري واستهداف المذيعين المصريين، خاصة الذين يدافعوا عن الوطن ضد الهجمات التي يقودها أهل الشر، ولم تكن الإعلامية والمذيعة المصرية قصواء الخلالي الوحيدة التي هاجمها الموقع.

الموقع الأمريكي يهاجم نشأت الديهي أكثر من مرة

ودأب الموقع البحثي الأمريكي على مهاجمة الإعلامي المصري نشأت الديهي مقدم برنامج «بالورقة والقلم» عبر قناة «تن»، لأسباب مختلفة، حيث هاجموه مرة بسبب دعوته المواطنين المصريين للعمل ساعة إضافية بشكل يومي للاستغناء عن المساعدات الأمريكية.

كما هاجم موقع «Memri - ميمري» الديهي مرة أخرى بسبب مهاجمته لديفيد بن جوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل، وعرضه صورة له على شكل ثعبان؛ وذلك ضمن حلقات البرنامج التلفزيوني الذي قدمه الديهي بعنوان «أهل الشر»، الذي تم بثه على قناة Ten TV خلال شهر رمضان، حيث تم تصوير ديفيد بن جوريون على شكل ثعبان مع نمط نجمة داود مرسوم على جسده.

وقال نشأت الديهي خلال الحلقة: «برنامجنا يتناول أهل الشر، ولكن هؤلاء هم أكثر أهل الشر شيطانية»، وأوصى مشاهديه بقراءة بروتوكولات حكماء صهيون، حيث ركز برنامجه بشكل شبه حصري على الشخصيات الإسلامية المتطرفة، وأهل الشر، حيث خُصصت إحدى الحلقات لتيودور هرتزل وأخرى للماسونيين.