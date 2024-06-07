حزب المؤتمر: ما تتعرض له قصواء الخلالي اعتداء سافر على حرية الإعلام

أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، تضامنه الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة cbc، لما تتعرض له من حملة استهداف منظمة من وسائل إعلام ومراكز بحثية أمريكية، بسبب مواقفها الجريئة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

حزب المؤتمر يعلن تضمنه مع الإعلامية قصواء الخلالي

وأشار الحزب إلى أن تعرض الإعلامية وفريقها لسلسلة من الإجراءات القمعية التي شملت حجب بث البرنامج، وإغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وحملات تشويه منسقة ضدها.

وأضاف الحزب أن هذه الهجمات تحريف مقاطع من برنامجها واستخدامها للتحريض ضدها، ما أدى إلى تلقيها تهديدات بالعنف والاعتداءات الشخصية، بمثابة اعتداء سافر على حرية الصحافة والإعلام الحقيقي الذي ينقل الحقيقية لما يحدث على الأراضي الفلسطينية من جرائم ومذابح للمدنيين العزل في ظل صمت عالمي.

وطالب حزب المؤتمر بضرورة مساندة الإعلامية المصرية، ضد كل ما يحاك ضدها من مؤتمرات تستهدف إسكات صوت الحقيقية، التي تعبر عما يحدث لأشقائنا الفلسطينيين في غزة من اعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.