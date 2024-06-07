«حقوق إنسان النواب»: هجوم مراكز أمريكية على قصواء الخلالي ازدواج للمعايير

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تضامنه الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي، ضد ما تتعرض له من حملة هجوم ممنهجة، من مراكز إعلام ووسائل إعلام أمريكية، بسبب موقفها الواضح من الحرب ضد غزة ودعمها الواضح لموقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية خلال برنامجها في المساء مع قصواء عبر فضائية سي بي سي.

الإعلام المصري مواقفه مشرفة من حرب غزة

أكد في بيان أن الإعلام المصري مواقفه مشرفة من الحرب في غزة ويعد ترجمة للموقف المصري ومؤسساته الرافضة لكل صور الاعتداء أو النيل من القضية الفلسطينية داعيا المجتمع الدولي ومراكز أبحاث الولايات المتحدة الأمريكية الاحتكام لقواعد الشرعية الدولية، المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الأممي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود الجغرافية».

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العالم كله شهد مظاهرات والشعوب تتضامن مع غزة وتندد بما تقوم به إسرائيل في غزة وعلى المجتمع الدولى على مستوى حكوماته أن يعي ما تُدركه الشعوب تجاه ما يقوم به الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، متابعا: «ما يحدث في فلسطين هو امتهان لأبسط قواعد الإنسانية وضياع كامل لحقوق الإنسان التي ينادي بها المجتمع الدولي حيث القتل والتشريد والدمار الشامل لكل شيء».

عدم حيادية الإعلام الدولي

واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه لابد أن يكون للإعلام المصري والعربي دور واضح في فضح الممارسات الإسرائيلية في ظل عدم حيادية الإعلام الدولي، وهو ما يقوم به برنامج في المساء مع قصواء من خلال الإعلامية قصواء الخلالي، ومن ثم الترصد له من خلال مراكز الإعلام والبحث الأمريكي أمر لا يجوز الصمت عليه وعلى المجتمع الدولي أن يعي ذلك بجانب أن الموقف المصري الرسمي واضح تجاه القضية الفلسطينية وحاسم تجاه كل التجاوزات بشأن الأشقاء في فلسطين.