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جامعة طنطا: علاج 900 ألف مواطن في القوافل الطبية خلال 3 سنوات

كتب:

رفيق محمد ناصف
06:39 م | الجمعة 07 يونيو 2024
قوافل حياة كريمة بالغربية

قوافل حياة كريمة بالغربية

أعلنت جامعة طنطا، عدد القوافل التنموية الشاملة التي نظمتها على مدار 3 سنوات ماضية، ضمن فعاليات دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وقال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة استطاعت خلال الـ3 سنوات الماضية تنظيم 1201 قافلة طبية قدمت خدمتها لأكثر من 900 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية والمحافظات الحدودية، وذلك استمرارًا لجهود الجامعة المتواصلة في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تعزيز التعاون 

أضاف رئيس جامعة طنطا، أن الخطة الاستراتيجية لجامعة طنطا تستهدف في محاورها الأساسية دعم المبادرات الرئاسية، من خلال قطاعاتها وكلياتها وتعزيز التعاون والتكامل بين الجامعات والمؤسسات المشاركة في تقديم الخدمات بتحالف جامعات إقليم الدلتا، وتحقيق التوظيف الأمثل لإمكانات الجامعات الأكاديمية والبشرية والعلمية، لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المجتمع، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتوطين الصناعات المحلية بإقليم الدلتا. 

دراسة الاحتياجات 

ومن جانبه أشار الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن عملية التنسيق وتنظيم أنشطة القافلة تم من خلال منظور استراتيجي مُتكامل ودراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية والمواطنين والإمكانات المُتاحة بالجامعات المشاركة؛ لتعظيم الاستفادة من نقاط القوة والتميز بكل جامعة لتقديم أفضل الخدمات التنموية الداعمة للمواطنين بالقرية مع تقديم الدعم المادي والبشري والتقني، مشيدًا بالمشاركة الواسعة للمواطنين في أنشطة القوافل وتعاونهم الذي ساهم في نجاح القافلة.

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