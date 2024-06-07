أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. احرص على ترديده

الدعاء من أفضل العبادات المستحبة في الإسلام، خاصة في تلك الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، الشهر الذي تجتمع في فيه العبادات من صلاة، وصدقة، صلة رحم، وحج، لذلك يبحث المسلمون عن أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.

أفضل دعاء في العشر من ذي الحجة

وحول أفضل دعاء في العشر من ذي الحجة فيوجد عدد من الصيغ التي يمكن الدعاء بها في تلك الأيام، إذ لم تضع الإفتاء صيغة محددة للدعاء، ونستعرض بعضها في السطور التالية وفقا للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، في برنامجه حديث الروح على التلفزيون المصري،:

- اللهم اجعل دعائي أيام ذي الحجة نصر وعز وخير وفلاح ونجاح لي ولأحبتي ولجميع المسلمين اللهم آمين

- اللهم فرجك القريب اللهم سترك الحصين اللهم معروفك القديم اللهم عوائدك الحسنة اللهم عطاؤك الحسن الجميل باقديم الإحسان إحسانك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم.

- اللهم أصلح لي دينيا الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشا، وأصلح لي آخرتي التي فيها معاد، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

دعاء العشر من ذي الحجة

- اللهم اغفر لي خطيئتي وجهَلْي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

- اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.

- اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء ، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال.

- اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.