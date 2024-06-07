دعاء أول أيام ذي الحجة.. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام واجعلنا من عتقائك

تعتبر الأيام العشر الأولى من ذي الحجة فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله من خلال الأعمال الصالحة والدعاء، وينبغي على كل مسلم أن يستغل هذه الأيام المباركة لزيادة الطاعات والعبادات، والاستفادة من بركتها في تحسين حياته الدينية والدنيوية، ويُكثر من ترديد الأدعية ومنها دعاء أول ايام ذي الحجة.

فضل الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة

وحول أول دعاء أول أيام ذي الحجة، أكدت دار الإفتاء أن ذلك الشهر يتميز بفضل كبير وخصوصية عظيمة في الإسلام، حيث أقسم الله تعالى بهذه الأيام في القرآن الكريم: «وَالْفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ»، كما وردت أحاديث نبوية عديدة تؤكد فضل هذه الأيام، منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة» (رواه البخاري).

أعمال مستحبة في الأيام العشرة

وأكدت الإفتاء أنّه يُستحب للمسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة في تلك الأيام المباركة ومنها:

- الصيام: يُستحب صيام الأيام التسع الأولى من ذي الحجة، خاصة يوم عرفة الذي يكفر سنتين من الذنوب.

- الذكر والتسبيح: يُستحب الإكثار من الذكر والتسبيح والتكبير والتهليل في هذه الأيام.

- الصدقة: يُستحب التصدق والقيام بالأعمال الخيرية.

دعاء أول أيام ذي الحجة

ويُعتبر الدعاء من أفضل العبادات، وفي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، يُستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء ويطلب من الله الخير والبركة، وفيما يلي تستعرض الوطن بعض الأدعية التي يمكن للمسلم أن يدعو به في أول أيام ذي الحجة ومنها :

- اللهم اجعل لنا في أول أيام ذي الحجة بركة وخيرًا، واغفر لنا ذنوبنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا.

- اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الفضيل.